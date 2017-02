பட்ஜெட் 2017: மாத சம்பளதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதில் வருமான வரிவிலக்கு வரம்பு உயருமா? என்று அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்களிடம் பலத்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 9:24 [IST]

English summary

Budget 2017 expectations for salaried persons: Giving a face-lift to tax slabs, deduction for rent paid to those where organization doesn’t pay HRA, more deduction for education and childcare expenses are some of the expectations from Union Budget 2017.