92 ஆண்டுகால இந்திய வரலாற்றின் முதல் ஒருங்கிணைந்த பட்ஜெட்... அல்வா முதல் அருண் ஜெட்லி வரை

ரயில்வே பட்ஜெட்டும், பொது பட்ஜெட்டும் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த பட்ஜெட்டாக பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி நாளை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 17:44 [IST]

English summary

After 92 years, since India has last seen the Rail Budget and the Union Budget coming out on the same day.