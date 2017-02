பட்ஜெட்டில் மருத்துவச் செலவிற்கு கூடுதல் வரி விலக்கு கிடைக்குமா? - மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

மாதச்சம்பளம் பெறுபவர்கள், தங்களின் பெற்றோர்களுக்கு செய்யும் மருத்துவச் செலவிற்கு 15000 ரூபாய் வரை மட்டுமே வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், அதை 30000 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு

Union Budget 2017 at 11 am, February 1, 2017. expectations for salaried persons Giving a face-lift to tax slabs, deduction for rent paid more deduction for medical expenses are some of the expectations from Union Budget 2017.