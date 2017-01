மின்னணு பண பரிவர்த்தனைக்கு வரிச்சலுகை கிடைக்குமா-? எதிர்பார்ப்பு அதிகரிப்பு

நாடாளுமன்றத்தில் இன்னும் சில வாரங்களில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள 2017-2018 ஆம் நிதிஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆன்லைன் பணபரிவர்த்தனைகளுக்கு வரிச்சலுகை அறிவிப்பு என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 7:58 [IST]

English summary

The Union Budget, which will be presented on February 1, is likely to announce tax rebates on such transactions.