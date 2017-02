பட்ஜெட் 2017: சண்முகம் செட்டியார் முதல் அருண் ஜெட்லி வரை

இந்திய சுதந்திரத்தின் முதல் நிதியமைச்சர் சண்முகம் செட்டியார் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் முதல் 25வது நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி வரை பல வித மாற்றங்களையும் பயணங்களையும் கடந்து வந்துள்ளது மத்திய பொது பட்ஜெட்.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 11:17 [IST]

English summary

Finance Minister Arun Jaitley present the 87th Budget of Independent India on today. This will be the 4th Budget of the Narendra Modi Government. Independent India’s first Budget was presented by first Finance Minister R.K. Shanmukham Chetty on November 26, 1947.