எஸ்பிஐ வங்கியுடன் 5 துணை வங்கிகளை இணைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 22:11 [IST]

English summary

State Bank of India, the country’s largest bank, has received Cabinet approval to merge its five subsidiaries, which will make the bank among top 50 banks in the world.