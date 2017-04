ரூ. 2லட்சத்திற்கும் மேல் கடன் செலுத்துவதில் கறுப்புபணமா? ஐடி கிடுக்கிப் பிடி

ரூ.2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வீட்டுக் கடன், கார் கடன் தவணைகள், கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய ஆவணங்கனை கண்டிப்பாக சமர்பிக்க வேண்டும் என, வருமானவரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் .

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 10, 2017, 16:27 [IST]

English summary

The tax department a few days back notified new Income Tax Return (ITR) forms for filing of returns for the Assessment Year 2017-18