தமிழகத்தில் வறட்சி பாதிப்பு... நூறு நாட்கள் வேலை திட்டம் 150 நாட்களாக உயர்வு

தமிழகம் வறட்சி பாதித்த மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மேலும் 50 நாட்கள் இத்திட்டத்தினை நீட்டித்துக் கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 15:54 [IST]

English summary

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in Tamil Nadu from the existing 100 days to 150 days benefitting 1.23 crore workers.