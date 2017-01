லெனோவா, ஸியோமி... இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் 40% இடத்தை பிடித்த சீன செல்போன்கள்

இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் சீன நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளே 40% இடத்தைப் பிடித்துள்ளதாக சர்வே ஒன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 9:30 [IST]

English summary

Chinese smartphone vendors in 2016 captured about 40 per cent share in India, the second largest smartphone market in the world.