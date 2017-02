விண்னைத் தொட்ட தேங்காய் விலை... வீட்டில் இனி சட்னிக்கு தடா!

கடுமையான வறட்சியின் காரணமாக தேங்காய் விலை வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்துள்ளது. இது தேங்காய் சட்னி பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 18:38 [IST]

English summary

Prices of coconuts have skyrocketed in Chennai due to fall in arrivals at the market. The price of a good quality nut was Rs.30 in the retail market.