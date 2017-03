அமெரிக்க மாப்பிள்ளையா?.... ஐயோ வேண்டாம்... அலறும் இந்திய மணமகள்கள்

டிரம்ப் நடவடிக்கை ஒருபக்கம் இனவெறி தாக்குதல் மறுபக்கம் மாறி மாறி அமெரிக்க வாழ் இந்திய பணியாளர்களுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தி வருவதால் இந்திய திருமணச்சந்தையில் அவர்களுக்கான வரவேற்பு குறைந்து வருகிறது.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 16:17 [IST]

English summary

President Donald Trump’s strict immigration policies and a spate of hate crimes in that country. Parents are now scared of marrying their daughters off to Indians settled in the US.