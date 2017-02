செல்லாத ரூபாய் நோட்டு அறிவிப்பு... கோவில் உண்டியல் வசூலும் குறைஞ்சு போச்சே!

உயர் பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கை காரணத்தால் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற கோவில்களின் நன்கொடை வசூல் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளாதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 10, 2017, 18:22 [IST]

English summary

According to estimates, temple donations have plummeted about 30 percent-35 percent from the same month last year as a result of demonetisation.