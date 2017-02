ரூபாய் நோட்டு வாபசால் தடுமாறிய தங்க இறக்குமதி... 2016ல் 21% சரிந்தது

உயர்பணமதிப்பு நீக்க அறிவிப்பு, ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் இந்தியாவின் தங்க இறக்குமதியை சரிவடைய செய்துள்ளது. உலக தங்க கவுன்சில் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தின்படி 2016ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தங்கத்தின் தேவை 21 சதவ

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 18:18 [IST]

English summary

India witnessed a significant decline of 21% in 2016 at 675.5 tonne, mainly due to challenges like jewellers strike, PAN card requirement and demonetization move, says World Gold Council.