மோடியின் பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையால் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிப்பு - ஐஎம்எஃப்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையினால் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஐஎம்எஃப் எனப்படும் சர்வதேச நாணய நிதியம் ( IMF) தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:32 [IST]

In 2017, IMF has projected a growth rate of 7.2 per cent as against its previous forecast of 7.6 per cent.