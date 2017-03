கறுப்பு பணம்... கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் - வருமானவரித்துறை இறுதி எச்சரிக்கை

கறுப்பு பணம் வைத்திருப்போர் தொடர்பான தகவலை தானே முன்வந்து அளிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பின்னர் வருந்தத் தக்க பின்விளைவு நேரிடும் என வருமான வரித்துறை எச்சரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 17:37 [IST]

English summary

The Income Tax department on Friday warned black money holders that their time to deposit illegal wealth under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna was running out.