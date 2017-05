பபுள்கம், சூயிங்கம் பிரியர்களின் வாயைக் கட்டிய மத்திய அரசு... ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பால் தாறுமாறான விலையே

ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வந்தால் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்ற பபுள்கம் விலை 28% உயரும் என்பதால் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Chewing gum, molasses, chocolate not containing cocoa, waffles and wafers coated with choclate will attract 28 % tax - the highest under GST system.