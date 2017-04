இனி விரல் நுனியில் இபிஎஃப் செட்டில்மென்ட் - வருகிறது புது செயலி உமாங்

தொழிலாளர் வைப்பு நிதியை எடுப்பதற்கான எளிய புதிய செயலி ஒன்றை வெகு விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப் போவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 15:31 [IST]

English summary

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) will soon be able to settle their claims like employees’ provident fund (EPF) withdrawal through mobile application UMANG.