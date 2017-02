இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் அந்நிய நேரடி முதலீடு... 2016ல் 18% அதிகம்

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு அந்நிய நேரடி முதலீடு 18 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக தொழிற்துறை கொள்கை மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 9:29 [IST]

English summary

Foreign direct investment (FDI) in India grew 18 per cent during 2016 to touch $46 billion against $39.32 billion in 2015, data from the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) showed.