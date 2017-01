இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீடு 27% அதிகரிப்பு - 27.82 பில்லியன் டாலர் முதலீடு குவிந்தது

இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்நிய நேரடி முதலீடு கடந்த 2016ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் - அக்டோபர் காலகட்டத்தில் 27சதவிகிதம் அதிகரித்து 27.82 பில்லியன் டாலர் முதலீடாகக் குவிந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Thursday, January 5, 2017, 9:31 [IST]

Foreign Direct Investment in the country rose 27% during April-October 2016-17 to $27.82 billion over corresponding period last year.