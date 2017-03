ரொக்க பண பரிமாற்றத்திற்கான உச்ச வரம்பு ரூ 2 லட்சமாக குறைப்பு - அதிருப்தியில் மக்கள்

ரொக்கப் பணபரிமாற்றத்திற்கான உச்சவரம்பு ரூ.3 லட்சத்திலிருந்து, ரூ.2 லட்சமாக மத்திய அரசு குறைத்துள்ளதற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 8:38 [IST]

English summary

The Government on Tuesday made amendments to the Finance Bill 2017 proposing to cap cash transactions at Rs 2 lakh instead of Rs 3 lakh. The government introduced as many as 40 amendments to the Financial Bill.