நாட்டின் ஜிடிபி 3வது காலாண்டில் 7%... நிதி, கட்டுமானத்துறைகள் கடும் பாதிப்பு

நடப்பு நிதி ஆண்டின் 3வது காலாண்டில் ஜிடிபி (ஒட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ) 7% ஆக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 11:27 [IST]

The Indian economy grew at a surprisingly fast 7 percent in October-December 2016 government data showed on Tuesday.