என்ன செய்யப் போகிறார் டொனால்ட் டிரம்ப்- சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு

அமெரிக்க சீன வர்த்தக உறவு பற்றி என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்க இருக்கிறார் என்று அனைத்து நாடுகளும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Trump, who takes office on January 20, has said he will hold a news conference on Wednesday.Some analysts are concerned about the broad economic and political impacts of Trump's relations with the rest of the world.