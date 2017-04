அட்சய திருதியை... எத்தனை கிலோ தங்கம் விற்பனையாகும்... எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

அட்சய திருதியை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு 30 % கூடுதலாகத் தங்க நகைகள் விற்பனையாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக நகை விற்பனையாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 16:59 [IST]

English summary

Gold is likely to glitter this Akshaya Tritiya, which is considered an auspicious day to buy the yellow metal, with jewellers expecting up to 30% growth in sales.