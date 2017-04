ஏடிஎம் சேவையில் 100% அந்நிய நேரடி முதலீடு - மத்திய அரசு முடிவு

ஏடிஎம் இயந்திரங்களின் பராமரிப்பு பணிகளில் 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டை அனுமதிக்க மத்திய அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 16:18 [IST]

English summary

The Government of India is likely to allow 100 per cent foreign direct investment (FDI) in cash and ATM management companies, since they are not required to comply with the Private Securities Agencies Regulations Act.