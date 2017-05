ஜிஎஸ்டி... எந்த பொருட்களுக்கு வரிவிலக்கு...எத்தனை சதவிகித வரி ?

பால், தயிர், உணவுப் பொருட்கள், கல்வி, சுகாதாரத்துக்கு ஜிஎஸ்டி வரியில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

Monday, May 22, 2017, 11:15 [IST]

Animal slaughtering and services provided by veterinary clinics will be exempt from GST while visits to theme parks and sporting events like IPL will attract a levy of 28 per cent under the new indirect tax regime kicking in from July 1.