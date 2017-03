ஜி.எஸ்.டி அமல்படுத்தப்பட்டால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் - கிரிசில் எச்சரிக்கை

ஜி.எஸ்.டி அமல்படுத்தப்பட்டால் அத்தியவசியப் பொருட்களின் விலை கண்டிப்பாக உயரக்கூடும் என்று பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

Thursday, March 16, 2017, 18:52 [IST]

The implementation of the Goods and Services Tax in 2017 coupled with rising commodities prices will put pressure on the retail inflation in FY18, said Chief Economist at Crisil, DK Joshi.