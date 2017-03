ஜூலை 1 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது ஜிஎஸ்டி - சக்தி காந்த தாஸ்

ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் ஜிஎஸ்டி வரி அமலுக்கு வரும் என பொருளாதார விவகாரங்கள் துறைச் செயலர் சக்தி காந்த தாஸ் கூறியுள்ளார்.

Economic Affairs Secretary ShaktikantaDas says GST to be implemented from July 1.