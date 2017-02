ஹெச் 1 விசா சிக்கல் : கோடை விடுமுறை பயணத்தை ரத்து செய்யும் இந்திய பணியாளர்கள்

ஹெச் 1 பி விசா பெறுவதில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அமெரிக்காவில் பணியில் உள்ள இந்தியர்கள் தங்களின் கோடை விடுமுறை பயணத்தை ரத்து செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 9:28 [IST]

English summary

Many Indians on working visa in the United States are cancelling or postponing their trips to India in the fear that they may not be allowed back in the country.