வீட்டுக்கடன்: வட்டி விகிதத்தை குறைத்த தனியார் வங்கிகள்!

நாட்டின் மிகப் பெரிய தனியார் வங்கியான ஐசிஐசிஐ, வீட்டுக் கடன் வட்டியை 0.45 சதவிகிதம் குறைத்து அறிவித்துள்ளது. இதேபோல் ஹெசிஎப்சி உள்ளிட்ட வங்கிகளும் வட்டி விகிதத்தை குறைத்துள்ளன.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:07 [IST]

HDFC will offer a rate of 8.65 per cent to women borrowers for home loans up to Rs 75 lakh, and 8.7 per cent for other borrowers. Indiabulls Housing Finance will offer the same rates.