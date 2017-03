தமிழகம் தவிர பிற மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை எவ்ளோ தெரியுமா?

தமிழகத்தோடு ஒப்பிடும் போது பிற தென் மாநிலங்களில் பெட்ரோல் டீசல் விலை கூடுதலாகவே உள்ளது. வாட் வரி அதிகரிப்பால் பிற மாநிலங்களில் மேலும் விலை உயரும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

English summary

Petrol is an essential part of our day-to-day life,On a comparative note, petrol and diesel are priced at Rs 68.13 and Rs 60.18 respectively in neighbouring Puducherry, a Union Territory. Bengaluru petrol and diesel are priced at Rs 76 and Rs 63.04.