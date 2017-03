இந்தியாவில் 101 கோடீஸ்வரர்கள் ! முகேஷ் அம்பானி 10வது ஆண்டாக நம்பர் 1 - ஃபோர்ப்ஸ்

இந்தியாவில் மொத்தம் உள்ள 101 பில்லியனர்களின் இருப்பதாகவும் முகேஷ் அம்பானி முதலிடத்தில் இருப்பதாகவும் ஃபோர்ப்ஸ் இதழ் பட்டியல் தெரிவிக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 14:53 [IST]

English summary

The Forbes list of the 'World's Billionaires' 2017.India is home to world's fourth highest number of billionaires with Reliance Industries chief Mukesh Ambani leading the club of more than 100 super rich Indians, according to a new list released by Forbes magazine.