இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 2016 டிசம்பரில் 5.72 % உயர்வு

2016 டிசம்பர் மாதத்தில் நாட்டின் ஏற்றுமதித் துறையில் 5.72% வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 8:00 [IST]

Indian exports grew by 5.72% to $ 23.885 billion in December 2016 from $ 22.593 billion in the same month of the previous year, an official statement said.