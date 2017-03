இந்தியர்களும் தங்கமும்... 2020ல் 950 டன்களை எட்டுமாம்!

2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தங்கத்தின் தேவை 950 டன்களை எட்டும் என்று, உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

World Gold Council anticipates that economic growth and greater transparency within India’s gold market will push demand higher: by 2020 the council sees Indian consumers buying between 850t and 950t.