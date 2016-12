பிரிட்டனை வீழ்த்தி உலகின் 5வது பொருளாதார வல்லரசான இந்தியா !

அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து பெரிய பொருளாதாரம் உள்ள நாடாக இந்தியா இருப்பதாக போர்ப்ஸ் இதழ் தெரிவித்திருக்கிறது.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 14:57 [IST]

English summary

India’s economy will be larger than the UK’s, for the first time in more than 150 years.