நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7% அதிகரிக்கும் - சக்தி காந்த தாஸ் நம்பிக்கை

2017 - 18 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7 சதவிகிதத்தை எட்டும் என்று பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை செயலாளர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 10, 2017, 18:22 [IST]

English summary

Our sense is that the kind of momentum the Budget has given in various sectors, we will be able to reach a growth of 7 per cent plus in the next year,