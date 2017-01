இந்திய பங்குச் சந்தை 2017ஆம் ஆண்டும் மந்தமாகவே இருக்கும் – டச்சு வங்கி கணிப்பு

இந்த ஆண்டும் பங்குச் சந்தை மந்தமாகவே இருக்கும் என்றும் அடிக்கடி ஏற்ற இறக்கமாகவே இருக்கும் என்றும் டச்சு மற்றும் யுபிஎஸ் வங்கியும் ஹெச்.டி.எஃப்.சி செக்யூரிட்டிஸ் நிறுவனமும் கணித்துள்ளன.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:01 [IST]

English summary

This 2017 year is expected to be yet another one of muted gains and volatility for Indian equity markets and this will be better than the 2-3 percent returns on benchmark indices in 2016.