2016 இறுதியில் எழுச்சியடையும் இந்திய பங்குச்சந்தைகள்

மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லியின் அறிவிப்பை அடுத்து இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சுணக்கத்தில் இருந்து மீண்டு செவ்வாய்கிழமை உயர்வுடன் முடிந்தன.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 14:51 [IST]

English summary

Indian share markets finished on a strong note with the BSE Sensex finishing higher by 406 points in the Year end.