அட்சய திருதியை ஸ்பெஷல்... வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வண்ண நகைகள்!

தங்கம் என்றாலே மஞ்சள்தான்... இந்த ஆண்டு வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் வண்ண நகைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 17:02 [IST]

English summary

For the first time in a trend, jewellery items with different colours are set to be introduced on the occasion of Akshaya Trithiyai for attracting the prospective buyers.The weight and price of these items are less, it will especially attract the teenage group girls.