கொச்சி மெட்ரோ ரயில் பணிகளில் 23 திருநங்கைகளுக்கு வாய்ப்பு

கேரள மாநிலம் கொச்சியில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தின் பல்வேறு பணிகளில் 23 திருநங்கைகள் பணி அமர்த்தப்பட உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 11:19 [IST]

English summary

The upcoming Kochi Metro will employ 23 transgenders to push for the welfare of the marginalised and neglected community.