ஐடி ரிட்டர்ன் செய்ய ஆதார் கட்டாயம் - பான் கார்டுடன் இணைக்கவும் தீர்வு

பான் எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதில் உள்ள சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 10, 2017, 16:23 [IST]

English summary

As per latest circular from income tax (I-T) department, it is now mandatory to provide Aadhaar and permanent account number (PAN) details while filing tax returns.