நெருங்கும் பொங்கல் பண்டிகை... வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி... மஞ்சள் விளைச்சலும் குறைந்தது!!

பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஒருவாரம் உள்ள நிலையில் வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதால் உற்பத்தியாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 9:58 [IST]

English summary

Pongal festival are happy days for sugarcane farmers But this year, the prices have dipped. A 30 kg bag of jaggery was sold at Rs. 1,050 for a bag said a sugarcane farmer