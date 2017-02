அள்ளிக்கொடுத்த மமதா பானர்ஜி: ஆனந்தத்தில் மேற்கு வங்கத் தொழிலாளர்கள்

உயர் பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையினால் பாதிக்கப்பட்டு வேலை இழந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் வழங்க உத்தரவிட்டு அவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளார் மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 22:12 [IST]

English summary

West Bengal government have been suffering heavy financial crisis. The projected fiscal deficit is approximately Rs.19,351 crore. But, even though, the Chief Minister Mamata Banarji has announced demonetization relief corpus fund Rs.250 crore.