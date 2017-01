700 பணியாளர்களை நீக்குகிறது மைக்ரோசாப்ட்

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தில் இருந்து விரைவில் 700 பணியாளர்களை நீக்க முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Tuesday, January 24, 2017, 15:20 [IST]

The cuts are likely part of the 2,850 job eliminations announced by the Redmond-based tech giant in June.Microsoft Corp. workers face another round of layoffs next week that will eliminate 700 jobs.