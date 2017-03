ஜன் தன் வங்கிக் கணக்கிற்கு குறைந்த பட்ச இருப்புத் தொகை தேவையில்லை - எஸ்பிஐ

ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கியவர்களுக்கு மாதாந்திர குறைந்த பட்ச இருப்புத்தொகை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பாரத ஸ்டேட் வங்கிகூறியுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 14:31 [IST]

English summary

SBI chairperson Arundhati Bhattacharya told reporters in Mumbai It also clarified the penalty would not apply to Jan Dhan accounts.