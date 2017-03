இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வரர்கள் லிஸ்ட் ... முகேஷ் அம்பானி தொடர்ந்து நம்பர் 1

இந்தியாவின் கோடீஸ்வரர்கள் டாப் 10 பட்டியலில் நம்பர் 1ல் இருக்கிறார் முகேஷ் அம்பானி. பணம் மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு பல கோடீஸ்வரர்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் இடம் பெறவில்லை.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 14:32 [IST]

English summary

India has 100 billionaires led by Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani with a net worth of $26 billion, according to Hurun Global Rich List. Hinduja Group's SP Hinduja and family, and Sun Pharma's Dilip Shanghvi are country's second and third most richest people respectively. Lakshmi N Mittal, Shiv Nadar and Azim Premji are also among India's top 10 richest people.