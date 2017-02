அமெரிக்கர்களையே பணியமர்த்துங்கள் : ஐடி நிறுவனங்களுக்கு இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தி ஐடியா

இந்திய ஐ,டி நிறுவனங்கள் எச்1.பி விசா பயன்படுத்துவதை தவிர்த்துவிட்டு அமெரிக்கர்களை பணியில் அமர்த்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இன்போசிஸ் நிறுவனர் நாராயணமூர்த்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 18:37 [IST]

English summary

Narayana Murthy said politicians have responsibilities to ensure that unemployment level in their country is as low as possible, and hence they cannot be blamed.