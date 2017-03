நீட் தேர்வு எழுதப் போகிறீர்களா?: முதலில் இதை படிங்க

Subscribe to Oneindia Tamil

மீட்டா நீட் (META - medical education to all aspirants) சென்னை அகாடெமி, தமிழகத்தில் மருத்துவம் படிக்க விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறப்பு குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புக்களை ஏப்ரல் 2 ந்தேதி முதல் சென்னையில் அளிக்க உள்ளது. இதன் முன்னோட்டமாக ஏப்ரல் 2ந் மற்றும் 9 ந் தேதி metaneet chennai corporate அகாடமி சென்டரில் , மாநில அளவிலான இலவச முழு மாதிரி நீட் தேர்வினை நடத்த உள்ளது. Metaneet அகாடமி சென்னையில் ஏப்ரல் 2 முதல் NEET ELITE CRASH COURSE ல் சேர விரும்புவோர் www.metaneet.com என்ற முகவரியில் registration செய்து கொள்ளலாம். இதுபோல் சென்னையில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான இலவச முழு மாதிரி நீட் தேர்வுக்கு (state level free NEET mock test) பங்கு பெற www.metaneet.com மற்றும் enquiry@metaneet.com அனுகவும் . Metaneet அகாடமியில் சேர்ந்தாலே மாணவர்கள் 90 சதவிகிதம் மருத்துவ படிப்பில் சேருவது உறுதியாகிவிடும்.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 17:39 [IST]

English summary

Metaneet academy in Chennai helps medical aspirants by preparing them to appear for NEET exam.