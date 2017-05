போஸ்ட் ஆபீஸில் கணக்கு இருப்பவர்களுக்கு புது சிப் ஏடிஎம் கார்டு! இனி எல்லாமே ஈஸி

போஸ்ட் ஆபிஸ்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ளவர்களுக்கு புதிய எலக்ட்ரானிக் சிப் பொருத்திய ஏடிஎம் கார்டு வழங்கப்பட உள்ளது.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 17:19 [IST]

English summary

Sources said, Indian postal department will give new chip ATM card for savings account holders.