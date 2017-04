புது ஐடிஆர் விண்ணப்பம் இன்று முதல் அறிமுகம்- ஆதார் எண்ணை இணைச்சிட்டீங்களா?

புது ஆண்டு இன்று தொடங்கியுள்ளது. ஏப்ரல் 1 இன்று முதல் புது வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் விண்ணப்பம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 9:08 [IST]

English summary

Starting today the new simplified income tax returns form would come into force. On Friday the government introduced the new form that the taxpayer can start using for e-filing of their returns from April 1 onwards. For the first time quoting the Aadhaar number would be mandatory for filing IT returns. Find out all about the new ITR forms.