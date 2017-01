500 ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்க எவ்வளவு செலவாகிறது தெரியுமா?

பழைய 500 ரூபாய் நோட்டு ஒன்று அச்சடிக்க ரூ.3.09 காசு செலவானது. அதே செலவிலேயே புதிய 500 ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கப்படுகிறது.

Sunday, January 22, 2017, 13:28 [IST]

Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL) is printing each new Rs 500 note at the old cost of Rs 3.09, while the cost of Rs 2,000 currency note is Rs 3.54.